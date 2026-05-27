От 22ч. днес са възможни затруднения при купуване на електронни винетки





На 27 и 28 май (сряда и четвъртък), в периода от 22 ч. до 04:00 ч., ще се изпълняват работи по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. В този период са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки, информират от АПИ

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.