Температурите днес се покачват до 34 градуса





Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури - между 29° и 34°, по Черноморието - между 25° и 28°, за София – около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода по Северното Черноморие е 16°-19°, по Южното: 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



В четвъртък с умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятърът ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури; има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли - в неделя максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. По-късно през деня в неделя над планините и североизточните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има повишена вероятност за градушки. През първите два дни от юни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и отново на места, с по-голяма вероятност в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Очакват се и градушки. Дневните температури ще се понижат.