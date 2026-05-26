Издирват брат и сестра от Варна,в неизвестност са от неделя





ИЗДИРВАТ СЕ ДВЕ ДЕЦА ОТ ВАРНА ????

ОДМВР – Варна издирва 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишния Кирил Анов Татов от гр. Варна.

Децата са в неизвестност от 24.05.2026 г. (неделя) около 13:00 – 13:30 ч.

⚠️ Възможно е да не се придвижват заедно.

???? Катерина е била облечена с:

• розова долница

• дънково яке

• бели маратонки

Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.

???? Кирил е бил облечен с:

• оранжева горница

• бяла риза

• дънки

• бели маратонки

• черна чантичка на кръста

Лицата са обявени за общодържавно издирване.

???? При информация за местонахождението им сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

