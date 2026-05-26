ИЗДИРВАТ СЕ ДВЕ ДЕЦА ОТ ВАРНА ????
ОДМВР – Варна издирва 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишния Кирил Анов Татов от гр. Варна.
Децата са в неизвестност от 24.05.2026 г. (неделя) около 13:00 – 13:30 ч.
⚠️ Възможно е да не се придвижват заедно.
???? Катерина е била облечена с:
• розова долница
• дънково яке
• бели маратонки
Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.
???? Кирил е бил облечен с:
• оранжева горница
• бяла риза
• дънки
• бели маратонки
• черна чантичка на кръста
Лицата са обявени за общодържавно издирване.
???? При информация за местонахождението им сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.
Издирват брат и сестра от Варна,в неизвестност са от неделя
