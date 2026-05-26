Намериха обявеното за издирване момченце, изчезнало край село Скриняно





Намерено е издирваното от снощи 5-годишно дете, в добро здравословно състояние е. Детето е открито в землището на с. Скриняно. Предстои да му бъде направен медицински преглед.

Сигналът за изчезването му бе подаден снощи - в 20.48 ч., чрез тел. 112 . Семейството е работило в черешовите насаждения в землището на с. Скриняно. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19.00 ч., опитали да го открият в района, а после подали сигнала.

След получаването на сигнала бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на РУ Кюстендил, РДГП Кюстендил, включени бяха и екипи на ГПУ Олтоманци, доброволци и екип на общинската охрана. Ползвани са и дрнове, днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване и на издирвателна техника.

Работата по изясняване на случая продължава, РУ Кюстендил благодари на всички – служители и доброволци, участвали в издирването. За случая е уведомена прокуратурата.

Малко след полунощ на 25.5.2026 г. е постъпил сигнал в ОДЧ – Кюстендил, чрез тел. 112 за инцидент пред денонощна аптека в града.