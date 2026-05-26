Гореща вълна взе 7 жертви във Франция





Гореща вълна удари Франция, като вече са регистрирани седем смъртни случая, „пряко или косвено свързани с жегата“, според правителството; осем департамента в Западна Франция са в оранжево състояние на тревога

Днес се очакват „температури от 32°C до 35°C, които могат да засегнат голяма част от Бретан, докато пикове от 36°C или дори 37°C се очакват в южната част на страната“, според Météo-France.

Проветрявайте, сваляйте щорите, разпределяйте вода: министърът на образованието призовава за прилагане на „разумни насоки“ за справяне с жегата в училищата

Министърът на националното образование Едуар Грефре заяви във вторник по France Info, че е изпратил „разумни насоки“ до директорите на училища и всички ръководители на училища за справяне с екстремната жега в училищата. Тези насоки повтарят приложимите правила, „свързани със сградите“, но също и тези за учениците, като например „проверка за топлинен удар, осигуряване на редовна хидратация, разпределяне на вода и разрешаване на излизане навън, когато класната им стая е твърде гореща“, обясни той.

На въпрос за възможността за затваряне на училища, министърът заяви, че „за момента това не е планирано, но е напълно възможно“, уточнявайки, че тези решения ще бъдат взети на местно ниво.

Относно ремонтите на училищните сгради, министърът защити „абсолютно значителния дългосрочен проект“ с „ангажирани няколко милиарда евро“ и потвърди, че близо 6200 училища са в процес на ремонт от 2023 г. насам. Докато чака резултатите от тези проекти, които той определи като „изключително взискателни“, министърът насърчи използването на „разумни“ мерки, като вентилация или спускане на щори. „Това не е импровизирано решение, а адаптация“, заяви той.

На въпрос за провеждането на изпитите за завършване на бакалавърска степен и завършване на бакалавърска степен, насрочени за юни, той също така заяви, че „за момента няма планове“ за промяната им.