5-годишно дете е изчезнало в района на черешарниците край село Скриняно. Сигналът в полицията е подаден в 20:48 часа.
В издирването незабавно са се включили екипи на полицията, служители на ГПУ – Олтоманци, общинска охрана, доброволци и дронове. Днес се очаква към акцията да бъде включена и летателна техника.
„Семейството е косило трева в района на черешарниците. Около 17 часа са установили, че детето го няма, и са започнали да го търсят. След като не са го открили, са подали сигнал в полицията. Веднага са включени всички екипи по издирването. През нощта акцията не е прекъсвала, а днес продължава с допълнителни сили“, заяви пред „Пулсът на Кюстендил“ говорителят на ОДМВР – Кюстендил Катя Табачка.
С апел за помощ в издирването рано тази сутрин излезе и кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
„Моля всеки, който има възможност, да се включи в издирването на 5-годишния Мари! Детето е изчезнало в района на черешарниците на село Скриняно. Акцията по издирването продължи цяла нощ и не е прекъсвана, но сега, в светлата част на деня, ефективността на всеки човек се повишава. Моля всеки, който може, да се включи“, призова кметът
Издирват 5-годишно момче, изчезнало в района на черешовите масиви край кюстендилското село Соволяно
26.05.2026
