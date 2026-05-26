След ударите по Киев: Марк Рубио обяви, че САЩ ще посредничи за прекратяване на войната между Русия и Украйна







Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е готов да посредничи за прекратяване на войната между Русия и Украйна, коментирайки мащабния руски удар срещу Киев

"Всеки път, когато виждаме такива масирани удари от едната или другата страна, това ни напомня защо тази ужасна война, която продължава по-дълго от Втората световна война, трябва да приключи", заяви Рубио след телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров.

По думите на ръководителя на американската дипломация, САЩ са готови да направят всичко възможно, за да съдействат за прекратяването на конфликта.

"САЩ са готови и настроени да направят всичко възможно, за да помогнат за прекратяването на тази война и се надяваме, че в някакъв момент ще се появи такава възможност", добави Рубио.

От своя страна руският външен министър Сергей Лавров е съобщил за решението на Москва да започне удари по обекти в Киев, свързани с украинските въоръжени сили.

Според изявление, публикувано на сайта на министерството, Лавров обясни на Рубио, че това решение е "отговор на продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу мирното население и граждански обекти на територията на Русия".

Лавров също така напомнил на Рубио, че руската страна призовава САЩ и другите страни да евакуират персонала на своите дипломатически мисии от Киев.

Руският министър на външните работи дори изразил недоволство пред Марко Рубио от факта, че "арогантните усилия" на европейските елити и киевския режим подкопават споразуменията, постигнати в Анкъридж през 2025 г., които отваряха пътя към устойчиво дългосрочно уреждане на базата на баланс на интересите, писа "Интерфакс".