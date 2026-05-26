От днес до 31-и юни по пътищата ни ще се привижва военна техника на НАТО за учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“





Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни 2026 г. във връзка с участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ (“STRIKE BACK 26”), което ще бъде проведено на Учебен полигон „Корен“ край град Хасково.

Формированията от ротационния контингент от Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от Учебен полигон „Ново село“ до Учебен полигон „Корен“ на 31 май и 1 юни.

Представителите на Въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Учебен полигон „Корен“ на 1 юни.

Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на Служба „Военна полиция“.