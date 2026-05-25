



Изявление на МВнР на Русия относно атаките на въоръжените сили на киевския режим срещу цивилни в Русия (25 май 2026 година)

Кървавата атака на ВСУ срещу учебната сграда и общежитието на колежа към Луганския държавен педагогически университет в Старобелск (ЛНР) в нощта на 22 май с помощта на БЛА беше поредното крещящо доказателство за нацистката и терористична същност на киевския режим, който умишлено атакува цивилни и не се колебае да убива деца хладнокръвно.

Хунтата на Зеленски и нейните западни спонсори, които снабдяват ВСУ със средства за извършване на престъпления срещу нашия народ, демонстрираха пред целия свят грубото си пренебрежение към нормите на международното хуманитарно право.

Това е явно нарушение на Женевските конвенции от 1949 г. и техните допълнителни протоколи, които регулират защитата на цивилните по време на конфликти, на Конвенцията за правата на детето от 1989 г. и редица други важни международни актове.

❗️Всичко това достигна точката на пречупване. При тези обстоятелства, Въоръжените Сили на Руската Федерация започват систематични, последователни удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс в Киев, включително конкретни обекти, където БЛА се проектират, произвеждат, програмират и подготвят за използване от киевския режим, с помощта на специалисти от НАТО, отговорни за доставката на компоненти, предоставянето на разузнавателна информация и насочването. Ударите ще бъдат насочени както към центрове за вземане на решения, така и към командни пунктове.

☝️Поради факта, че гореспоменатите обекти са разпръснати из целия Киев, предупреждаваме чуждестранни граждани, включително персонал на дипломатически мисии и представителства на международни организации, за необходимостта да напуснат града възможно най-скоро, а жителите на украинската столица са предупредени да не се приближават до военни и административни инфраструктурни обекти на режима на Зеленски.

