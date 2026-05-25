Само в Севлиево социалните работници са посетили домовете на 110 семейства, които са пострадали от наводнението. Те са направили опис и оценка на щетите, които проливните дъждове са нанесли на имотите им, и са им раздали 95 заявления за отпускане на еднократна помощ за покриване на жизненоважни потребности. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Севлиево на съвместен брифинг с министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на земеделието Пламен Абровски. Тримата провериха възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона.
„Максималният размер на допустимата помощ, която хората могат да получат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), е близо 4000 евро. Средствата могат да достигнат изключително бързо до хората – в момента, в който документите за получаването ѝ са одобрени“, каза Наталия Ефремова. Тя обясни, че като първа стъпка пострадалите могат да получат еднократна помощ от 1171 евро от Агенцията за социално подпомагане, след което да им бъде отпусната допълнителна подкрепа от 1500 евро. Засегнатите домакинства имат право и на до 1300 евро от Фонд „Социална закрила“ за подмяна на унищожени електроуреди и оборудване, допълни министър Наталия Ефремова.
„Това са първите стъпки. Ние сме на терен от първия момент на бедствието. Социалните работници се включиха по разчистването на щетите. Сега започваме да осигуряваме мерките за помощ на хората“, отбеляза тя.
В Севлиево министър Ефремова разговаря със семейства, чиито домове са в близост до придошлата река Росица и са пострадали от наводнението. Тя ги запозна с всички възможности да получат социална подкрепа за потребности от първа необходимост. Министърът на труда и социалната политика проведе среща и с екипите на Домашния социален патронаж, които раздават бутилирана вода от Държавния резерв. Тя се доставя с решение на правителството заради спирането на питейната вода в града. Очакванията са авариралият водопровод да бъде ремонтиран и водоподаването да бъде възстановено най-късно утре сутринта.
Заместник-министър Надя Клисурска посети друг пострадал от бедствието регион – Велико Търново. Тя проведе среща с екипите на местната дирекция „Социално подпомагане“ и се запозна с готовността им да се включат в обходи на засегнатите имоти. Заместник-министър Клисурска беше информирана и за напредъка на възстановителните дейности от местния Кризисен щаб.
