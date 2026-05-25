Рустам Набиев стана първият човек, изкачил Еверест само с ръцете си







Катерачът от Уфа Рустам Набиев, който няма крака, достигна върха на Еверест на 20 май. Той стана първият човек, който го направи само с ръцете си. Пътуването от базовия лагер му отне точно една седмица.

Той обяви в социалните мрежи, че е достигнал върха в 8:16 ч. сутринта.

Рустам Набиев отлетя от Русия за Непал на 7 април. Преди това той беше направил завещание и беше изплатил всички плащания за къща в процес на изграждане в Уфа. В крайна сметка изкачването на Еверест е рисковано.

Рустам прекара април и първата половина на май в аклиматизация. На 13 май - 34-ия му рожден ден - той напусна базовия лагер на Еверест. Той беше придружен от петима шерпи и трима от неговите водачи.

На 15 май Набиев съобщи, че е изкачил ледопада Кхумбу на ръка, което е отнело 15 часа. За него този участък е бил „един от най-трудните в цялата ми алпинистка кариера“.



Спирката след ледопада е Лагер 1 на 6100 метра. Оттам той осъществява последния си контакт, а членовете на екипа от базовия лагер докладват за останалата част от пътуването си.

До 17 май групата им достига Лагер 3 (7178 метра). След почивка в междинния лагер, те тръгнаха към Лагер 4, 14-часов преход.

Рустам достигна друг междинен лагер, „балкона“, платформа на 8400 метра, на 19 май. Оттам тръгнаха да „щурмуват“ върха в 23:00 часа. Стигнаха върха сутринта, както беше планирано.



През 2015 г. Рустам Набиев беше ранен при срутването на армейска казарма по време на военната си служба в Омск. Той загуби и двата си крака, но не се отказа и намери сили да продължи.

За пет години той изкачва на ръка и двата върха Елбрус (5642 и 5621 метра), Манаслу (8163), Арарат (5165), Казбек (5033), Килиманджаро (5895), Аконкагуа (6962), а сега и Еверест (8848).