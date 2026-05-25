1550 евро дава държавата на жители в наводнените населени места, ако единственото им жилище е увредено

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) започват обходи в Севлиево и Габрово съвместно с представители на общинската администрация за описване на щетите в пострадалите от наводненията имоти. Социалните работници ще консултират засегнатите семейства за всички възможности за подкрепа и ще им предоставят заявления за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности.
Вчера служители на дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево се включиха като доброволци в дейностите по отводняване на засегнатите райони и оказване на помощ на пострадалите домакинства.
ℹВ Габрово по първоначални данни са пострадали около 50 жилищни имота, като няма бедстващи хора. Всички евакуирани граждани са настанени при свои близки. В района се очаква доставка на пет камиона с минерална вода – общо около 120 000 литра, осигурени от Държавния резерв. За населението са осигурени и водоноски за обезпечаване на битовите нужди.
След оттеглянето на водата, извършването на отводнителни дейности и осигуряването на безопасен достъп, обходите ще продължат и в останалите засегнати райони, включително в общините Габрово и Дряново, както и в населени места в областите Велико Търново и Ловеч. Огледите ще продължат в следващите дни до приключване на необходимите действия по установяване на щетите във всички засегнати райони.
Служителите на АСП оказват съдействие на място при попълването и подаването на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ. Дейностите се извършват в координация с местните власти с цел обхващане на всички засегнати семейства. Тези, чието имущество е увредено, могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171,89 евро.
Подпомагането се отпуска след извършване на социална анкета и оценка на щетите и потребностите на засегнатите домакинства. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1550 евро.
Семействата, получили еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности, могат да кандидатстват и за подкрепа от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома.
Агенцията за социално подпомагане остава в постоянен контакт с областните и общинските администрации за последваща подкрепа на засегнатите лица.
1550 евро дава държавата на жители в наводнените населени места, ако единственото им жилище е увредено
