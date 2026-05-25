Днешният 25-и май е Ден на траур в Благоевград

25.05.2026
Днес в Благоевград е ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко.
Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.
Концертът на площад „Македония” тази вечер от 20:00 ч. също ще започне с минута мълчание.
Дефилетата на абитуриентите остават по първоначално обявения график.
Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба

