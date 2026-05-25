Днес в Благоевград е ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко.
Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.
Концертът на площад „Македония” тази вечер от 20:00 ч. също ще започне с минута мълчание.
Дефилетата на абитуриентите остават по първоначално обявения график.
Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба
Днешният 25-и май е Ден на траур в Благоевград
25.05.2026
Най-четено
- Рустам Набиев стана първият човек, изкачил Еверест само с ръцете си
- 1550 евро дава държавата на жители в наводнените населени места, ако единственото им жилище е увредено
- Днешният 25-и май е Ден на траур в Благоевград
- Оставиха за постоянно в ареста двамата украинци, стреляли в центъра на Варна и ранили възрастна жена
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- Кметът на Париж ще предостави почетно гражданство на всички жители на палестинските територии
- На 26 май при 76-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил ще се изграждат реклами съоръжения
- Хороскопът за днес, 25-и май
- Седмичната прогноза: Слънце, дъжд, облаци и градушки, но температурите ще стигнат до 30 градуса
Темите от "Дупница"
- Днешният 25-и май е Ден на траур в Благоевград
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- На 26 май при 76-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил ще се изграждат реклами съоръжения
- Седмичната прогноза: Слънце, дъжд, облаци и градушки, но температурите ще стигнат до 30 градуса
- Днес в Дупница е церемонията по награждаване на учител на годината
- Днес отбелязваме най-светлият празник на българския дух - 24 май
- Хора, свързани с някои институции,са укривали прокурорския син Васил Михайлов
- МВР е дебнало прокурорския син от Перник 2 месеца
- В Дупница разстилат червения килим за дефилетата на абитуриентите