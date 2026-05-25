Днешният 25-и май е Ден на траур в Благоевград







Днес в Благоевград е ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко.

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.

Концертът на площад „Македония” тази вечер от 20:00 ч. също ще започне с минута мълчание.

Дефилетата на абитуриентите остават по първоначално обявения график.

Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба