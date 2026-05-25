Оставиха за постоянно в ареста двамата украинци, стреляли в центъра на Варна и ранили възрастна жена





Двамата украинци, които стреляха в центъра на Варна, при което беше ранена възрастна жена, остават за постоянно в ареста, предаде БТА, позовавайки се на Окръжен съд - Варна.

Първоначалното обвинение срещу тях е било за опит за убийство, но разследването е разкрило нови факти и е показало, че те са отвлекли мъж и противозаконно са го лишили от свобода.

Според съда от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че мъжете са съпричастни към престъпленията, за които са обвинени.

Съдът е приел, че има реална опасност да се укрият или да извършат друго престъпление - двамата са чужди граждани, нямат установени адреси, не е ясно какво работят.

В жилището на единия са намерени незаконно притежавани оръжия със заличени номера.

Определенията на Окръжния съд подлежат на обжалване.

Припомняме, че на 8 май 73-годишна жена беше простреляна на булевард "Княз Борис I" в централната част на Варна.

Извършителите бяха задържани на 22 май, като е установено, че между тях е възникнал конфликт, който е бил с личен характер. Скандалът е ескалирал до физическа саморазправа, при която единият от участниците извадил огнестрелно оръжие и произвел изстрел.