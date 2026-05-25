Кметът на Париж ще предостави почетно гражданство на всички жители на палестинските територии





Кметът на Париж Еманюел Грегоар обяви, че на следващата сесия на Общинския съвет през юни ще бъде взето решение за предоставяне на почетно гражданство на френската столица на граждани на Палестина.

„Както в случая с Киев и Нагорни Карабах, Париж защитава правата и дава глас на страдащите, докато защитава мира, международното право и решението за две държави“, заяви той. Беше отбелязано също, че почетно гражданство ще бъде предоставено и на палестински журналисти.

„Самото име Париж винаги е било свързвано със свобода и достойнство. Нашият град избира цивилните пред насилието, закона пред произвола, живота пред разрушението. Това е и отговор на катастрофалната хуманитарна ситуация в Газа и провокациите на Итамар Бен Гвир“, заявиха от кметството.

Грегоар представлява Социалистическата партия. Коалицията, която той ръководи, включва също Зелените и комунистите. Решението е символично.