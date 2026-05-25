На 26 май при 76-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил ще се изграждат реклами съоръжения





На 26 май /вторник/ от 9 ч. до 17 ч. ще се израждат рекламни съоръжения на АМ „Струма“ при 76-и км в посока Благоевград, в област Кюстендил. Техниката необходима за изпълнение на дейностите ще бъде разположена в аварийната лента, като достъпът до нея ще бъде ограничен. Трафикът ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата ленти, но е необходимо водачите да шофират с повишено внимание.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.