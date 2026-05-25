Седмичната прогноза: Слънце, дъжд, облаци и градушки, но температурите ще стигнат до 30 градуса





Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, Горнотракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъшно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, за София – около 24°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места, главно в Стара планина и Рило-Родопския област, ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен вятър от север-североизток, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



Във вторник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°.

И в сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони. По-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки.

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над Източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25° и 30°.