Иван Демерджиев впряга всички областни дирекции на МВР в борбата срещу наркоразпространението





Настоявам да се впрегне целият ресурс на областните и главни дирекции в Министерство на вътрешните работи за противодействие на наркоразпространението. Цялото професионално ръководство има тази задача, апелира вътрешният министър Иван Демерджиев

Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия от страна на областните и главните дирекции. #МВР трябва да се събуди.

Трагедията в Благоевград е поредният знак, трябва да се положат всички усилия в тази посока, за да бъдат спасени българските деца.

Една от първите задачи, които поставих пред МВР при встъпването си в длъжност, беше именно засилване на работата по противодействие на разпространението на #наркотици, особено сред непълнолетни. Всеки директор в МВР има свободата да действа, но резултатите ще покажат кой се справя и кой - не с работата.

Задачата е да заловим каналджии и наркодилъри. Няма да се задоволя с механично отчитане на брой задържани.