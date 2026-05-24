Настоявам да се впрегне целият ресурс на областните и главни дирекции в Министерство на вътрешните работи за противодействие на наркоразпространението. Цялото професионално ръководство има тази задача, апелира вътрешният министър Иван Демерджиев
Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия от страна на областните и главните дирекции. #МВР трябва да се събуди.
Трагедията в Благоевград е поредният знак, трябва да се положат всички усилия в тази посока, за да бъдат спасени българските деца.
Една от първите задачи, които поставих пред МВР при встъпването си в длъжност, беше именно засилване на работата по противодействие на разпространението на #наркотици, особено сред непълнолетни. Всеки директор в МВР има свободата да действа, но резултатите ще покажат кой се справя и кой - не с работата.
Задачата е да заловим каналджии и наркодилъри. Няма да се задоволя с механично отчитане на брой задържани.
Иван Демерджиев впряга всички областни дирекции на МВР в борбата срещу наркоразпространението
Настоявам да се впрегне целият ресурс на областните и главни дирекции в Министерство на вътрешните работи за противодействие на наркоразпространението. Цялото професионално ръководство има тази задача, апелира вътрешният министър Иван Демерджиев
Най-четено
- Откриха мъртво момиче в Благоевград и младеж в тежко състояние
- Иван Демерджиев впряга всички областни дирекции на МВР в борбата срещу наркоразпространението
- Днес в Дупница е церемонията по награждаване на учител на годината
- Днес отбелязваме най-светлият празник на българския дух - 24 май
- След като се гаври с активисти от "Сумуд": Израелският министър Итамар Бен-Гвир е получил забрана за влизане на френска територия
- Хора, свързани с някои институции,са укривали прокурорския син Васил Михайлов
- Кметът на Велико Търново Даниел Панов: Отменям тържествата за 24-и май
- МВР е дебнало прокурорския син от Перник 2 месеца
- В Дупница разстилат червения килим за дефилетата на абитуриентите
Темите от "Страна"
- Откриха мъртво момиче в Благоевград и младеж в тежко състояние
- Иван Демерджиев впряга всички областни дирекции на МВР в борбата срещу наркоразпространението
- Кметът на Велико Търново Даниел Панов: Отменям тържествата за 24-и май
- Арестуваха двама украинци за стрелба в центъра на Варна
- Министър Николай Найденов за Борислав Сарафов: Надявам се да прояви чест и да освободи съдебната система от себе си
- Радев към Дара: Ти си вече част от европейската политика
- Борисов: Притеснявам се, че нямам охрана
- Прокуратурата протестира освобождаването срещу парична гаранция на мъж, стрелял в лицето на жена
- Проф. Светла Янчева е назначена за изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните