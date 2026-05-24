Днес в Дупница е церемонията по награждаване на учител на годината





Днес по традиция в Дупница награждават заслужили педагози на церемония Учител на годината. От 11ч. на сцената на Майските празници на годината ще бъдат връчени призове в различни категории. Малко по-рано, от 10:30ч. ученици от ОУ „Неофит Рилски“ ще представят пиесата "Празник на буквите"

Майските празници на културата в Дупница продължават днес с изложба живопис на Константино Льондев

Място: Изложбена зала „Околийска къща“, откриване- 12:30 ч.

Днес е и вторият ден, в който абитуриенти ще дефилират на червения килим на площад Свобода.

От 16:00 часа е дефилето на 50-те абитуриенти от СЕУ "Св. Паисий Хилендарски".

От 17:00 часа е дефилето на 108-те зрелостници на ПГ "Христо Ботев". Т

От 19:30 часа е дефилето на 47-те абитуриенти на ПГ "Акад. Сергей П. Корольов".

