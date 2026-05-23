Хора, свързани с някои институции,са укривали прокурорския син Васил Михайлов







Активните дейности, предприети от около месец, дадоха резултат и издирваният от правосъдието прокурорски син бе задържан, каза вътрешният министър в изявление по случая

Очевидно не е работено активно по издирването на прокурорския син. Активните дейности, предприети от около месец, дадоха резултат. Обещахме справедливост и тя ще е неизбежна. И това е послание не само към конкретния задържан, но и към всеки нарушител на закона – няма къде да избяга и няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който атакува полицейски служители - той няма как да избяга от закона. За всеки, спрямо когото има данни, че е участвал в извършването на престъпление, ще бъде предприето издирване, категоричен бе министър Иван Демерджиев в изявление пред медиите по случая.

Дългият процес по установяването и задържането на прокурорския син ни помогна да разберем кои са хората, подпомагали го през времето на укриването му. Има интересни имена и предполагам, че прокуратурата ще има работа и с тях. Надявам се, че както прокуратурата, така и съдът ще си свършат работата така, както МВР се справи като го издири и го предаде на правосъдието. Към момента не мога да кажа от кого е покровителстван, но ще представим кръга от хората, подпомагали го през този месец на активна работа и ще стане ясно, че вероятно те са и хората, които са го укривали. Свързани по-скоро с някои институции, има и криминално проявени, поясни Демерджиев.

Както споменах, по конкретния случай не е работено активно и това е кардинална грешка, която не е свързана само с този случай. В момента амбицията ни в МВР е активна работа по всички очертани направления. В системата има инфилтрирани хора на различни нива и вече сме идентифицирали ключовите сред тях, като някои ще бъдат изведени от системата. Дирекция „Вътрешна сигурност“ е в процес на укрепване и начинът й на работа през идните месеци ще е коренно различен от този до момента. Това е най-силният инструмент на министъра да прочисти ведомството от хора, които се занимават с противообществени прояви и не разбират дълга и службата на полицая. Има достатъчно данни, че подобни служители трябва да са обект на интерес от Дирекция „Вътрешна сигурност“. Накратко: скоро ще има резултати в тази посока. Скоро ще споделим имена и това ще е политиката на министерството - цялата информация по всеки случай да стига до обществото, но засега ще ги съобщим на компетентните институции, допълни вътрешният министър.

Хората, свързани с прокурорския син, не са от системата на МВР. Обект на посегателство бе наш служител и отново подчертавам: всеки, дръзнал да посегне на служител, ще бъде издирен и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин и със сериозно внимание. Не мога да приема подобна дързост - някой да си позволи посегателство по отношение на служител на МВР. Има информация къде се е укривал прокурорският син, при това доста професионално, като е местел локациите си. Бил е на много адреси, в много градове. Вече е ясно, че се е укривал със сериозна помощ отвън. Търсенето му затрудни и ангажира доста хора от ГДБОП, но идентифицирахме кръга около него и бе намерен, неутрализиран и предаден на правосъдието.