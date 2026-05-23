В Дупница разстилат червения килим за дефилетата на абитуриентите





Започват абитуриентските балове в Дупница. На червения килим на площад "Свобода" от 16 часа ще дефилират 50-те абитуриенти на ПГОСУ "Св. Иван Рилски".

От 16:30 часа е дефилето на ПГХВХТ, която изпраща 43 -маабитуриенти

Утре, 24-и май програмата е следната:

„От 16:00 часа е дефилето на 50-те абитуриенти на СЕУ "Св. Паисий Хилендарски".

От 17:00 часа 108 абитуриенти на ПГ "Христо Ботев" също стъпват на червения килим.

От 19:30 часа е дефилето на ПГ "Акад. Сергей П. Корольов", която изпраща 47 абитуриенти.

