Арестуваха двама украинци за стрелба в центъра на Варна





Двама украински граждани са задържани във връзка със стрелбата в центъра на Варна, при която беше ранена 73-годишна жена. Тя е пострадала случайно при инцидента на 8 май. Транспортирана е за прегледи в болница, където е констатирана рана на ръката от заблуден куршум. Пристигналите на място служители на реда изяснили обстановката и установили, че повод за случилото се е възникнал конфликт между мъжете, който по първоначални данни е от личен характер. Свадата между тях е прераснала във физическа саморазправа, при която единият от участниците е извадил огнестрелно оръжие и е произвел изстрел. След инцидента извършителите са напуснали мястото и са се укривали в продължение на около две седмици. Предприетите оперативно-издирвателни действия са довели до задържането им в Пловдив, откъдето са съпроводени до ОДМВР-Варна.

Предстои да бъде внесено искане за задържане под стража, съобщи прокурор Радослав Лазаров от Окръжна прокуратура – Варна на съвместен брифинг с директора на ОДМВР ст. комисар Цветан Пировски. Двамата акцентираха върху перфектното взаимодействие между структурите в МВР, довело до задържането на чужденците.