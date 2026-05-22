Израел си навлече гнева на световни лидери след издевателствата над членове на флотилията Сомуд





Поведението на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир предизвика международни реакции сред основни сили, включително съюзници на Израел, като скандалът продължава и се отразява в самия Израел.

Итамар Бен-Гвир публикува видео от пристанище Ашдод, в което стои с израелски флаг в ръка над наведени и вързани активисти от флотилията „Самуд" - хуманитарна мисия, прехваната по пътя към Газа. На записа той им се подиграва под звуците на националния химн.

Председателят на Европейския съвет Антониу Кощa заяви, че е „потресен" и поиска незабавното им освобождаване. Върховният представител на ЕС Кая Калас нарече поведението „унизително, неправилно и недостойно за демократична държава".

Италия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Ирландия, Белгия, Южна Корея и Австралия привикаха израелски дипломати и изразиха официален протест.

Великобритания привика временно управлавляващия мисията на Израел, а Полша обяви, че ще забрани влизането на Бен-Гвир на своя територия.

Италианската премиерка Джорджа Мелони поиска публични извинения от Израел и обяви поведението му за „неприемливо", а министърът на външните работи Антонио Таяни поиска от ЕС да обсъди персонални санкции срещу Бен Гвир. Дори САЩ и ЕС осъдиха видеото.

Скандалът се отрази и във вътрешната политика в Израел.

Министърът на външните работи Гидеон Саар нарече действията на Бен-Гвир „позорно шоу", нанесло директна вреда на националните интереси на страната. Премиерът Нетаняху заяви, че поведението „не отговаря на ценностите на Израел", но Бен-Гвир отказа да се извини.

Флотилията „Самуд" бе прехваната от израелския флот в международни води при опит да пробие морската блокада на Газа, която действа от 2007 г. насам. Това е поредната подобна флотилия, организирана предимно от активисти и организации в Европа.