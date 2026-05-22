Радев към Дара: Ти си вече част от европейската политика





"Голямата победа на "Евровизия" е твоя и на твоя екип. Искам да Ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобна поука, за да повярва в себе си. Искам да Ви благодаря за огромната радост, за чувството на национална гордост и за положителните емоции на милиони хора по света", обърна се Радев към DARA.

Той добави и че DARA вече е част от европейската политика. "Преди дни бях в Берлин и канцлерът на Германия Фридрих Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и пусна твоето изпълнение на "Евровизия", допълни още премиерът.

Радев поздрави DARA, че дори след победата ѝ на "Евровизия" тя се държи по един достоен начин. Това е не по-малка важна от самата победа, каза още министър-председателят. И обеща, че правителството ще направи усилия за провеждането на "Евровизия" 2027 в България и вярва, че този грандиозен успех ще вдъхнови както кабинета, така и обществото да надскочи себе си.

От своя страна DARA поздрави и медиите, и правителството с "Бангаранга" на всички.

"Не съм предполагала, че мога да кажа това нещо тук. Светът е много интересен и необятен в момента. Аз имам още много неща, които мога да предложа освен цветя. България е страхотна държава с много потенциал и искам да видя как този потенциал се развива и че се случват истински промени в държавата. Тази победа е нещо много хубаво за мен и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние може да се справим и че въпреки лошата енергия може да победим, когато имаме силен дух и любов за това, което правим", каза още тя.

DARA се надява 2026 година да бъде невероятна за България.