Борисов: Притеснявам се, че нямам охрана





Притеснявам се, че нямам охрана. Заради времето, когато бях главен секретар и когато водих най-големите операции срещу организираната и международна престъпност. Това признание направи пред журналисти днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. И обясни защо:

Помните ли когато дадохме ракетите на Украйна. Кирил Петков тогава го беше страх. Пеевски дойде и каза, ако сме партньори, да бъдем партньори и да ги дадем тези ракети. Тогава получихме заплахи. От пета степен за опасност срещу мен, сега нямало заплаха - рязко за една нощ.