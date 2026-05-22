Крупен обир в дупнишкото село Крайници: Крадци отмъкнаха от къща метална каса със злато, оръжие и голяма сума пари





Снощи в Районното полицейско управление в Дупница е заявена кражба на метален шкаф със златни накити, голяма сума пари и 2 законно притежавани пистолета от къща в с. Крайници. По данни на заявителя деянието е извършено за времето от 19.30 до 22.20 ч., докато в къщата е нямало хора. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. Образувано е досъдебно производство по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.