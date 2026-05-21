Областният координатор на „Прогресивна България“ в Кюстендил Андрей Живков поема БЕХ

Областният координатор на „Прогресивна България“ в Кюстендил Андрей Живков застава начело на Българския енергиен холдинг (БЕХ), след като новото правителство обяви сериозни промени в ръководството на дружеството.
Новината бе съобщена от министъра на енергетиката Ива Петрова по време на брифинг в Министерството на енергетиката. По думите ѝ първите проверки са показали спорни управленски решения, раздута администрация и влошаващи се финансови резултати.
Петрова посочи, че администрацията на БЕХ наброява 136 души, а в дружествата се наблюдават увеличаваща се задлъжнялост ???? и липса на ликвидност. Затова започва и мащабен одит , който ще обхване не само холдинга, но и ключови дружества като АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ и „Мини Марица-изток“
Андрей Живков е бивш служебен министър на енергетиката в кабинета на Стефан Янев и вече е ръководил БЕХ в периода 2022–2023 година. Сега той заменя Валентин Николов начело на енергийния холдинг.
В новия Съвет на директорите влизат още Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев, определени от министър Петрова като професионалисти с доказан опит и качества. ✅
По време на изявлението си министърът предупреди и за риск България да загуби близо 1 млрд. евро европейско финансиране ???????? заради сериозни забавяния по ключови проекти. Средствата са по Плана за възстановяване и устойчивост, Фонда за модернизация и други европейски програми
