Прокуратурата протестира освобождаването срещу парична гаранция на мъж, стрелял в лицето на жена





Прокурор при Софийска районна прокуратура протестира мярката за неотклонение, определена спрямо обвиняем, стрелял с пистолет в лицето на жена след спор за паркомясто.

А.Г. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 15.05.2026 г. на бул. „Ломско шосе“ в гр. София е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като при спор за паркомясто нападнал М.В., К.Г. и Х.У. и стрелял с пистолет в лицето на М.В. Деянието е извършено на публично място в присъствието на случайни минувачи и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. След това А.Г. е избягал от мястото, като впоследствие е намерен и задържан.

А.Г. е обвинен за престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на дежурен прокурор, той беше задържан за срок до 72 часа.

На 19.05.2026 г. прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо А.Г. Състав на съда не уважи искането на прокурора и наложи на А.Г. парична гаранция в размер на 550 евро.

Днес, 21.05.2026 г., наблюдаващият прокурор внесе протест в Софийски градски съд спрямо взетата мярка и поиска на обвиняемия да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Мотивите на прокурора са, че има опасност А.Г. да извърши престъпление, предвид високата обществена опасност на дееца - обвиняемият е осъждан в миналото за престъпления срещу собствеността и има криминалистични регистрации. С оглед механизма на инкриминираното деяние - престъплението е извършено на оживено място, близо до голям хранителен магазин, в присъствието на множество преминаващи пешеходци, е налице и висока обществена опасност и на самото деяние.

При претърсване в жилището, обитавано от А.Г., са били открити още два пистолета и наркотично вещество.