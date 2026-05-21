



Руски изтребители многократно са пресичали пътя на британски разузнавателен самолет над Черно море в серия от опасни маневри, съобщава The telegraph

В един от случаите руски изтребител Су-35 прелита толкова близо до самолет RC-135 Rivet Joint на Кралските въздушни сили, че задейства аварийните системи на самолета, включително изключване на автопилота.

При друго прехващане руски самолет Су-27 е извършил шест прелитания пред британския самолет, летейки на разстояние по-малко от 6 метра от носа му.

Видеозапис, публикуван днес от Министерството на отбраната, показа как един от руските изтребители - въоръжен с ракети „въздух-въздух“ - пресича пътя на самолета на Кралските въздушни сили точно пред носовата му секция.