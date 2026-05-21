Руски дрон създаде истинска паника в столицата на Литва Вилнюс





Президентът на Литва Гитанас Науседа и министър-председателят Инга Ругиниене бяха евакуирани спешно в подземни бункери, а жителите на столицата Вилнюс бяха призовани да потърсят укритие след предупреждение, издадено вследствие на нарушаване на въздушното пространство на страната от руски дрон.

Въздушният и железопътният трафик в града и околностите му бяха преустановени след изпращането на сигнал за опасност по мобилните телефони.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след тревогата, че Русия и Беларус носят пряка отговорност за вълната от нахлувания на дронове във въздушното пространство на страните от ЕС и НАТО през последните седмици.

Руската армия прилага и заглушаване, което доведе до погрешно навлизане на украински дронове във Финландия, Естония, Латвия и Литва. Самолет на НАТО свали дрон над Естония във вторник, а премиерът на Латвия подаде оставка миналата седмица заради тези нарушения.