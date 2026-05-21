Работата на Енергиен котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол" бе спряна





Работата на енергиен котел на ТЕЦ „Бобов дол“ бе спярана принудително

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София наложи принудителна административна мярка (ПАМ) на „ТЕЦ Бобов дол“ АД, с която се спира производствената дейност на Енергиен котел 2. Той е един от трите енергийни котела, които съставляват горивната инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия на дружеството.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова мотивира предприемането на мярката в съвместно изявление пред журналисти с министъра на енергетиката Ива Петрова.

През последните месеци в системата на МОСВ са постъпили десетки сигнали за редица системни нарушения на екологичното законодателство и на нормите, които са вменени в условията на Комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“.

През последните дни, конкретно на 13 и 16 май т.г., са извършени проверки, при които за пореден път са установени неорганизирани емисии в атмосферния въздух, като източникът е сградата, в която са разположени енергийните котли на централата.

Установени са и сериозни количества на неорганизирани емисии от газоходите на Енергиен котел 2 в участъка при димните вентилатори преди сероочистващата инсталация. Съгласно екологичното законодателство е недопустимо и забранено димни газове да се изпускат преди преминаването им през съответните сероочистващи съоръжения.

Нещо повече – установено е отвеждане на отпадъчни газове през изпускателно устройство, което е предназначено да се използва единствено при преходен режим на работа на инсталацията, а по време на проверките инсталацията не е работила в такъв преходен режим.

Министър Карамфилова информира, че в периода от 2020 г. досега на дружеството са наложени 117 акта за нарушения и санкции на обща стойност над 9 млн. лева, но потвърдените и събрани до момента санкции са за много малка част от тях – за около 2 млн. лева. Само от началото на тази година са извършени 29 проверки и до момента са съставени 13 акта за нарушения на екологичното законодателство, но с тях не е постигнат необходимият ефект.

Принудителното спиране на Енергиен котел 2 се случва в момент, когато от ТЕЦ „Бобов дол“ е потвърдено, че са извършени ремонтни дейности на Енергиен котел 3, а към настоящия момент Енергиен котел 1 е в ремонт в изпълнение на предложената от дружеството програма с краткосрочни оздравителни мерки за „привеждане на централата в съответствие с условията на Комплексното разрешително и за преустановяване на превишенията на нормите за качество на въздуха в района на централата“.

Министърът на енергетиката Ива Петрова изложи аргументи, свързани със стабилността на енергийната система.

„С колегите от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) направихме различни симулации на режимите на работа и установихме, че за да се гарантира непрекъснатото електрозахранване на потребителите в София и София-област, е необходимо ТЕЦ „Бобов дол“ да работи с минимум един блок с минимално натоварване от 150 MW. По данните, документите и информацията, с които разполагаме, няма пречки централата да осигури работа с един блок“, уточни министър Петрова. Тя увери, че ЕСО наблюдава внимателно режима на работа на електроенергийната система в района.

В заповедта за преустановяване на работата на Енергиен котел 2 е записано, че принудителната административна мярка ще действа до отстраняване на нарушенията по съответните участъци на газоходите с оглед гарантиране спазването на изискванията по Комплексното разрешително.