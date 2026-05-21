



Проф. Светла Янчева е назначена за изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При представянето ѝ пред екипа на Агенцията министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пожела успех и изрази увереност, че с опита и експертизата си тя ще допринесе за развитието и ефективната работа на Българската агенция по безопасност на храните. В представянето участва и заместник-министър Крум Неделков.

От своя страна проф. Янчева подчерта, че поемането на поста е свързано с огромна отговорност. Тя заяви, че ще работи за по-ефективна, ползотворна и прозрачна дейност на Агенцията. „Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията – в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствената сигурност“, посочи проф. Янчева.

Тя отбеляза още, че предстои в детайли да бъдат обсъдени постиженията, възможностите и решенията, които ще се търсят съвместно и прозрачно. По думите ѝ водещ принцип в работата ѝ ще бъде професионализмът.

Проф. Янчева е заемала поста заместник-министър на земеделието и храните в периода февруари – май 2017 г. по време на служебното правителство на проф. Огнян Герджиков.

Тя има дългогодишен академичен и управленски опит като преподавател и заместник-ректор на Аграрен университет – Пловдив по международна дейност, международни проекти и връзки с бизнеса и обществеността.

Завършила е Висшия селскостопански институт през 1989 г. със специалност инженер-агроном. Има специализация по растителни биотехнологии. Започва научната си кариера през 1991 г. в Института по генетично инженерство – Костинброд, а от 1995 г. е в системата на Аграрен университет – Пловдив. През 1997 г. защитава докторска дисертация, а от 1998 г. е научен сътрудник II степен в Лаборатория „Растителни биотехнологии“ при АУ. От 2006 г. е ръководител на Лаборатория „Растителни биотехнологии“, а от 2008 г. е доцент в катедра „Генетика и селекция“. През 2012 г. е избрана за председател на Общото събрание на АУ – Пловдив, а от 2016 г. е заместник-ректор на университета.

Има многобройни научни публикации и специализации във водещи научни центрове в Европа и Азия.

Владее отлично английски и руски език. Ползва и немски език.