При антидрога акция в Дупница иззеха наркотици от имоти, обитавани от софиянец и кюстендилец





2 бързи полицейски производства за притежание на наркотични вещества са образувани вчера в Районното управление в Дупница. При извършени процесуални действия в имот, обитаван от 26-годишен софиянец, във вилна зона край града е открита и иззета опаковка канабис.Софиянецът е задържан с полицейска заповед.

При извършените процесуални действия в жилище в Дупница, обитавано от 31-годишен кюстендилец, е открит и иззет полиетиленов плик с бяло прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин. Обитателят на жилището е задържан с полицейска заповед. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. За случаите е уведомена прокуратурата.