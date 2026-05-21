Областният управител на Кюстендил проведе първата си работна среща с ръководството на ОДМВР-Кюстендил





Първа работна среща проведе областниятг управител Атанас Гергинов с ръководството на ОД на МВР - Кюстендил

Добрата координация, устойчивият междуинституционален диалог и дългогодишното партньорство между Областна администрация и ОД на МВР - Кюстендил ще продължат и занапред. Това увери областният управител Атанас Гергинов по време на първата му работна среща с ръководството на Областната дирекция на МВР.

На срещата присъстваха директорът старши комисар Райчо Омерски и неговият заместник комисар Добромир Добрев. Основен акцент в разговора бяха взаимодействието между институциите, обществената сигурност, противодействието на престъпността, пътната безопасност и организацията във връзка с предстоящите абитуриентски балове.

“Досега винаги сме работили отлично с Областна администрация. Убеден съм, че и за в бъдеще ще бъде така“, заяви старши комисар Райчо Омерски, подчертавайки добрия професионален диалог и ефективното сътрудничество между двете институции през годините.

В рамките на срещата бе обсъден и стартът на земеделския сезон в област Кюстендил, както и необходимостта от обезпечаване на земеделската продукция с охрана и засилено полицейско присъствие. От ръководството на ОД на МВР увериха, че ще бъде осигурена необходимата организация.

“Благодаря ви за разбирането. Трябва да помогнем на земеделските производители да оберат плодовете на своя труд и да реализират добър сезон“, посочи областният управител Атанас Гергинов.

По време на разговора областният управител постави акцент и върху предприетите мерки срещу битовата престъпност, пътния травматизъм и разпространението на наркотични вещества. “Имаме действия и успехи в тези направления. В борбата с разпространението на дрога бележим сериозен напредък. Ще бъде засилен и контролът относно посещенията на питейни заведения от малолетни и непълнолетни лица“, заяви старши комисар Омерски.

Той отбеляза още, че Областната дирекция на МВР - Кюстендил отчита добри резултати и в противодействието на икономическите престъпления.

„По отношение на разкриването на икономическите престъпления също стоим добре. В национален план сме на шесто място“, посочи директорът на ОД на МВР - Кюстендил.

Темата за пътната безопасност и ограничаването на пътния травматизъм също бе сред водещите по време на срещата.

„Целият ресурс на МВР е впрегнат с цел първо превенция, след това установяване на извършителите и достигане до съдебна фаза“, обясни старши комисар Омерски.

От ОД на МВР - Кюстендил увериха още, че е създадена добра организация във връзка с предстоящите абитуриентски балове. В координацията участват секторите „Пътна полиция“, „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“.

„Имаме добри практики през годините и когато те дават резултат, няма необходимост да бъдат променяни“, коментира старши комисар Омерски.

В края на срещата областният управител Атанас Гергинов благодари за професионализма, добрата комуникация и активното взаимодействие между Областна администрация и ОД на МВР - Кюстендил, като подчерта, че институционалното партньорство остава ключово за сигурността и спокойствието на гражданите в областта.