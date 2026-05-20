Радев е поставил в телефонен разговор с Тръмп въпроса за отпадане на визите за български граждани





Министър-председателят Румен Радев е поставил в телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп въпроса за отпадане на визите за български граждани и е изразил очакването на българската страна този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Това стана ясно от изявлението на премиера Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят заяви, че освен с президента на САЩ е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет за разположените на летище „Васил Левски“- София самолети-цистерни на американските военновъздушни сили.

„САЩ са наш стратегически партньор и съюзник. Самолетите пребивават там с разрешение на Министерския съвет, дадено от правителството на премиера Росен Желязков, до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София“, посочи министър-председателят Радев и добави, че във връзка с това е поставил въпроса за отпадането на визите за българските граждани.