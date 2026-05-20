Премиерът Румен Радев очерта задачите на правителството и разпореди проверка на цялостното състояние на министерствата





Водещите цели и задачи пред новия кабинет и пред всеки министър очерта министър-председателят Румен Радев в началото на първото заседание на Министерския съвет, което се състоя днес. Наред с правосъдната реформа и борбата с корупцията, премиерът акцентира върху спасяването на средствата по ПВУ и приоритетите в здравеопазването, образованието, транспортната инфраструктура и подобряването на бизнес средата в България. За да бъдат реализирани тези приоритети обаче, е необходимо да има пълна картина за състоянието на държавата. За целта премиерът възложи на министрите да извършат в кратки срокове детайлен анализ във всяко ведомство с акцент върху финансовото състояние, проверката за наличие на проблемни договори, раздута администрация, обществени поръчки. На базата на резултата от анализите правителството ще вземе решение как да бъде формиран бюджетът на държавата - той ще бъде функция именно на завареното в съответните министерства. Обръщам внимание на скрития дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджетата – всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрая министърът на финансите да знае как да структурира бюджета, заяви Румен Радев.

Ние се ангажираме с нашата програма за разграждане на олигархичния модел – това означава едно енергично и решително правителство, което може да бъде двигател на борбата с корупцията, изтъкна още премиерът. Той акцентира върху значението на това да има независима прокуратура, както и нов Висш съдебен съвет. Правителството от своя страна ще се фокусира върху пресичането на корупционни престъпления и закононарушения. "Това ще върви паралелно с нашите усилия и съвместно с Народното събрание за избор на нов, независим, легитимен главен прокурор", заяви Радев. Същевременно премиерът беше категоричен, че правосъдната реформа не се изчерпва единствено със смяната на главния прокурор. В този контекст кабинетът предстои да внесе в парламента своите предложения за цялостна съдебна реформа, така че да има повече справедливост, по-бързо, по-достъпно и по-справедливо правораздаване в България.

Ангажираме се да работим за промяна на бизнес средата в България – за привличане на повече инвестиции, за повече дигитализация и по-голям брой електронни услуги, за намаляване на регулациите, заяви Радев. Министър-председателят акцентира още върху необходимостта да бъде ускорена модернизацията на Българската армия. По отношение на дейността на МВР Радев изтъкна борбата срещу престъпността и срещу войната по пътищата. Наркоразпространението сред младите хора е заплаха за нашата национална сигурност, добави още той.

По отношение на българската външна политика министър-председателят акцентира върху необходимостта да се гарантира повече конструктивност и върху отстояването на българския интерес в съюзите, в които членува страната ни.

В сферата на образованието премиерът Румен Радев открои като приоритет повишаването на функционалната грамотност на младото поколение в интерес на тяхното бъдещо професионално израстване.

Ускореното изграждане на Националната детска болница ще бъде сред приоритетите в сферата на здравеопазването. Наред с това Радев посочи пресичането на злоупотребите в здравната система. "Не може повече да има тази срамна търговия с лекарства на гърба на болните хора и на техните близки", категоричен беше премиерът.

Като първостепенна задача министър-председателят открои и гарантирането на социалните плащания за най-уязвимите социални групи. Без солидарност тъканта на едно общество се разпада много бързо, заяви Радев.

Транспортът и инфраструктурата също са сред водещите задачи на правителството. Кабинетът ще работи за повече свързаност, включително с възможности за публично-частни партньорства.

В енергетиката ще се работи така, че да се гарантира максимално оползотворяване на родните ресурсите, да имаме повече автономност, повече сигурност, надеждност и поносимост на сметките за електричество както за бизнеса, така и за българските граждани.

Министър-председателят Радев открои значението и на продоволствената сигурност и българските продукти на трапезата. Ще започне процес на разширяване на българското производство и защита на родния производител.

Очаквам да намерим баланс между бизнеса, производствата и околната среда, да решаваме по-бързо въпросите с боклуците, които засипват българската природа, добави Радев.

Премиерът открои също значението на развитието на българската култура, на културно-историческото наследство и на туризма. В сферата на спорта сред приоритетите ще бъде масовият спорт за българските деца.