





Божидар Божанов: Парламентът е най-вече място за дебат, а не казарма

Когато се ограничават правата на опозицията, страдат демокрацията и парламентаризмът

Вчера слушах брифинга на Прогресивна България и ми направи впечатление, че подходиха арогантно към ситуацията с правилника. Искам да им припомня, че последните управляващи също имаха такова поведение. Стана ясно, че мантрата на ПБ ще бъде, че вземат мерки за по-ефективен парламент. Само че това, което предлагат, не е ефективност, а ограничаване на дебатите и това опозицията да бъде поставена пред свършени факти.

Всички помним комисията от 27 секунди и последвалото веднага гласуване в парламента. Тези действия тогава бяха в нарушение на правилата. Сега махат тези правила, които предишните понякога нарушаваха, но поне търпяха критки за това, и правят всички тези безобразия закони.

Аз ще ви дам наше предложение, което наистина цели по-ефективен парламент - да не се четат доладите при второ гласуване в зала. Това са едни много дълги текстове, в които някой чете един час, а останалите се разхождат по коридорите. Премахването на това ще доведе до истинска ефективност. Но да ограничат дупликата от 3 на 2 минути как по-точно ще направи парламента по-ефективен? Ще намали ефективността на дебата, но няма да направи нищо друго. Нека не забравяме, че парламентът е най-вече място за дебат, а не казарма или оперативен орган, в който всичко трябва да се случва възможно най-бързо.

В момента управляващите могат да направят така, че с тяхното мнозинство по комисиите да гледат само техните законопроекти, но не и тези на опозицията. Преди това не беше така. Преди всички законопроекти от една и съща материя се разглеждаха заедно, а за да отделиш един законопроект от другите, трябваше да има мнозинство от две трети.

В парламентарния контрол пък се премахва едно изключително важно право - да изискваме документи и сведения. Ние на база на това правило сме изискали купища ключови документи. Например, скандалът с бонусите на държавните органи и техните ръководства. Изнесохме тази информация, благодарение на един член в правилника, който задължава институциите да ни връщат сведения. Сега това се премахва. Дори ГЕРБ и ДПС не са подхождали толкова арогантно към опозицията. Те на практика ограничават конституционните права на останалите депутати. От това страда демокрацията и парламентаризма, а управляващите дойдоха точно с обратната заявка.

Още един пример са временните комисии. ПБ не можаха да обяснят на обществото защо не искат да се разследва имущественото състояние на Пеевски в парламента. Такива комисии спомагат изключително много за изясняването на фактите и обстоятелствата около корупционните практики, което би довело и до по-добро законодателство.

Вижте комисията “Боташ.” Тя доведе до създаването на един изключително качествен и детайлен доклад, който след това беше изпратен в прокуратурата. Комисията “Нотариуса” установи факти на базата на които внасяме промени в НПК. В комисията за протестите 2020 г пък се установи боят под колоните и че са подслушвани протестиращи. Не е коректно да казваме, че тези комисии не вършат работа, когато имаме достатъчно примери, че те са произвели важен обществен ефект.