БАБХ въвежда правила за биосигурност при стригането на овце и кози





Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда мерки за биосигурност при стригане на дребни преживни животни с цел ограничаване на риска от разпространение на заболявания. Правилата се прилагат във всички ферми, в които се отглеждат дребни преживни животни, както и за всички лица, ангажирани със стригане.

Сред предвидените мерки са предварително установяване на здравния статус на стадата, недопускане на стригачи, работили в засегнати от заболявания райони през последните 30 дни, както и използване на лични предпазни средства и извършване на дезинфекция при влизане и напускане на животновъдните обекти.

Инструкцията, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, предвижда още почистване и дезинфекция на оборудването след всяко стадо, смяна на работното облекло и спазване на строги хигиенни мерки от всички лица, ангажирани с дейността.

С цел намаляване на риска от кръстосана инфекция се препоръчва първо да бъдат стригани по-младите животни, а след това по-възрастните.

При съмнение за заболяване стригането следва незабавно да бъде преустановено, а собствениците на обектите, регистрираните и официалните ветеринарни лекари – своевременно уведомени. За такива случаи са предвидени също мерки за почистване и дезинфекция на използваното оборудване и за ограничаване движението на добитата вълна до разпореждане на официален ветеринарен лекар.

БАБХ призовава всички собственици на животновъдни обекти и лица, ангажирани със стригането на животни, стриктно да спазват въведените мерки с цел опазване на здравето на животните.