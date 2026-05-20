Бюро по труда-Дупница: Община Рила е с най-висок ръст на берзаботицата- 8%







Към 30.04.2026 г. броят на регистрираните безработни лица за Дирекция „Бюро по труда” – Дупница е 1423, като равнището на регистрираната безработица през месец април 2026 г. е 6,1 %., информираха от Бюрото по труда.

Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница обслужва общините Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Кочериново, Бобошево и Рила. Броят на регистрираните безработни лица към края на месец април 2026 г. по общини е както следва:

- Община Дупница – 914 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица- 6.2 %;

- Община Бобов дол – 119 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 5,00%;

- Община Бобошево - 51 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица –6,3%.

- Община Сапарева баня – 157 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 5,6 %;

- Община Рила – 69 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 8,00 %;

- Община Кочериново – 113 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица –6,5 %;

Броят на новорегистрираните безработни лица през месец април 2026 г. за Дирекция „Бюро по труда“ - Дупница е 190.

Общо устроени на работа безработни лица през месеца са 113 лица, от тях:

- На първичен пазар на труда са започнали работа 103 търсещи работа лица.

- По проекти, програми и насърчителни мерки за заетост – 10 безработни лица.

Общо устроени на работа заети, учащи и пенсионери през месеца са 11 лица.

:В Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница през месец април 2026 г. са обявени 103 свободни работни места, от които на първичен пазар на труда – 103. Същите са обявени основно от работодатели, развиващи дейност в сферата на услугите и търговията, ресторантьорство, хотелиерство, обувното и шивашко производство.

През месец април 2026 г. броят на новорегистрираните безработни лица (спрямо предходния месец март 2026 г.) е с 48 лица по-малко. Спрямо аналогичния период на предходната 2025 г. броят на новорегистриранит безработни е с 19 лица по-малко.

От общия брой регистрирани безработни лица, 672 са с основно и по-ниско образование, или 46.25 % от общия брой.

Регистрираните с висше образование са 186 търсещи работа лица, или 12,8 % от общо регистрираните.

Преобладават жените, съответно 868 от общия брой регистрирани, или 59,74 % от общо регистрираните.