Два китайски танкера преминаха през Ормузкия проток,





Два китайски танкера, натоварени с петрол, напуснаха Ормузкия проток в сряда, показват данни за корабоплаването, което е надежда, че конфликтът между САЩ и Израел с Иран може скоро да бъде разрешен след положителни коментари от президента на САЩ и неговия заместник.

Президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че войната ще приключи „много бързо“, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс говори за напредъка в преговорите с Техеран за споразумение за прекратяване на военните действия.



„В доста добра позиция сме тук“, каза Ванс на брифинг за пресата в Белия дом.



Тръмп направи коментарите си ден след като заяви, че е спрял планираното възобновяване на военните действия след ново предложение на Техеран за прекратяване на конфликта.

„Бях на час от вземането на решението да отида днес“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом във вторник.

Иранските лидери молят за сделка, каза той, добавяйки, че нова атака на САЩ ще се случи през следващите дни, ако не бъде постигнато споразумение.

Съединените щати се борят да прекратят войната, която започнаха с Израел преди близо три месеца. Тръмп многократно е заявявал по време на конфликта, че сделка с Техеран е близо и по подобен начин е заплашвал с тежки удари срещу Иран, ако не се постигне споразумение.

Президентът на САЩ е подложен на силен политически натиск у дома да постигне споразумение, което би отворило отново Ормузкия проток - ключов маршрут за глобални доставки на петрол и други стоки. Цените на бензина остават високи, а рейтингът на одобрение на Тръмп се е сринал с предстоящите избори за Конгрес през ноември.

Конфликтът причини най-тежкото прекъсване на глобалните енергийни доставки, блокирайки стотици танкери да напуснат Персийския залив, като същевременно повреди енергийните и корабните съоръжения в целия регион.

Два китайски кораба, сред шепа супертанкери, превозващи иракски суров петрол, напускащи Персийския залив този месец, преминаха през тесния проток, превозвайки около 4 милиона барела суров петрол, според данни на LSEG и Kpler.

Цените на петрола се понижиха след положителните сигнали от Белия дом и в Персийския залив, като цената на суровия петрол Brent падна до едва 110,16 долара за барел, преди да възстанови голяма част от загубите си.

„Инвеститорите са нетърпеливи да преценят дали Вашингтон и Техеран действително могат да намерят общ език и да постигнат мирно споразумение, като позицията на САЩ се променя ежедневно“, каза Тошитака Тазава, анализатор във Fujitomi Securities.

ТРУДНОСТИ ПРИ ПРЕГОВОРИТЕ



В разговор с репортери на брифинг в Белия дом Ванс призна трудностите при преговорите с разпокъсано иранско ръководство. „Понякога не е напълно ясно каква е преговорната позиция на екипа“, каза той, така че САЩ се опитват да изяснят собствените си червени линии.

Той също така каза, че една от целите на политиката на Тръмп е да предотврати разпространението на ядрена надпревара в въоръжаването в региона.

Ебрахим Азизи, ръководител на комисията по национална сигурност на иранския парламент, заяви в предаването X, че спирането на атаката от страна на Тръмп се дължи на осъзнаването, че всеки ход срещу Иран би означавал „изправяне пред решителен военен отговор“.

Иранските държавни медии съобщиха, че последното мирно предложение на Техеран включва прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително Ливан, изтеглянето на американските сили от райони в близост до Иран и репарации за разрушенията, причинени от американско-израелските атаки.

Техеран също така иска отмяна на санкциите, освобождаване на замразени средства и прекратяване на морската блокада на САЩ, според заместник-министъра на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от информационната агенция IRNA.

Условията, описани в иранските доклади, изглеждат малко променени от предишното предложение на Иран, което Тръмп отхвърли миналата седмица като „боклук“.

Американско-израелските бомбардировки убиха хиляди хора в Иран, преди да бъдат прекратени с прекратяване на огъня в началото на април. Израел уби хиляди други и прогони стотици хиляди от домовете им в Ливан, който нахлу в преследване на подкрепяната от Иран милиция Хизбула.

Иранските удари срещу Израел и съседните държави от Персийския залив убиха десетки хора.

Примирието с Иран беше наложено.