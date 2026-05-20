





Израелските въздушни удари са убили най-малко 19 души в южен Ливан, съобщи здравното министерство на страната.

Десет от тях, включително три деца и три жени, са убити при еднократна атака, която е ударила къща в град Дейр Канун, съобщи министерството.

Ливан беше въвлечен във войната на 2 март, когато подкрепяната от Иран въоръжена шиитска ислямистка групировка Хизбула изстреля ракети по Израел в отговор на американско-израелските удари, при които беше убит върховният лидер на Иран.

Последните смъртни случаи са по-малко от седмица след като САЩ заявиха, че Ливан и Израел са се споразумели да удължат прекратяването на огъня с 45 дни, като двете страни ще възобновят преговорите в началото на юни.

Въпреки удължаването на срока, както Израел, така и Хизбула продължават да обменят огън, особено в Южен Ливан.

Израел твърди, че е насочен към въоръжената групировка Хизбула, но често са убивани цивилни, включително жени и деца. Хизбула е изстреляла ракети и дронове в населени места в Северен Израел и срещу израелски войски, окупиращи части от Южен Ливан.

Във вторник израелските военни обявиха, че друг войник е бил убит при атака на Хизбула в Южен Ливан.

В изявлението здравното министерство на Ливан заяви, че освен смъртните случаи в Дейр Канун, трима души са ранени, включително младо момиче.

Други девет души са убити и 29 са ранени при израелски въздушни удари в районите Набатия и Тир, съобщи министерството.

Би Би Би Си се свърза с Израелските отбранителни сили (IDF) за коментар.

Броят на убитите в страната от израелски удари по време на конфликта между Израел и Хизбула от март насам е надхвърлил 3000, съобщи здравното министерство в понеделник.

Междувременно Хизбула заяви, че бойците ѝ са се „сблъскали... със сили на израелската вражеска армия, които са се опитали да напреднат към околностите на градския площад на Хадата“, съобщи Агенция Франс Прес.

Подкрепяната от Иран групировка заяви, че бойците ѝ са унищожили израелски танк.

Хизбула също така заяви, че е атакувала израелски сили в Южен Ливан, както и платформи за противовъздушна отбрана „Железен купол“ близо до границата в Северен Израел, съобщи АФП.

Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, позволява на Израел да извършва удари, за които твърди, че са насочени към противодействие на военната дейност на Хизбула.

Израелските сухопътни сили продължават да окупират ивица територия, простираща се на около 10 км от ливанската граница, която те завзеха по време на конфликта.