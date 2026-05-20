Сенатът прие резолюция, с която се ограничават военните правомощия на Тръмп за Иран





Сенатът на САЩ прие резолюция за военни правомощия, която би сложила край на войната в Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса, съобщава "Ройтерс".

Това е рядък упрек към републиканския лидер 80 дни след като американските и израелските сили започнаха да атакуват Иран.

Гласуването по процедурна мярка за придвижване на резолюцията завърши с 50 срещу 47 гласа, като четирима от съпартийците на Тръмп и всички демократи с изключение на един бяха "за". Трима републиканци пропуснаха гласуването.

Резултатът беше победа за конгресмените, които твърдяха, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща войски на война, както е посочено в Конституцията. Това обаче беше само процедурно гласуване и резолюцията е изправена пред сериозни препятствия, преди да влезе в сила.