Днес в АПИ се събира Експертен съвет, за да даде старт на идейния проект за АМ "Рила"





Днес в Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) се събира работна група - Експертен съвет към АПИ, за да се вземе финално решение и да се одобри всичко, изговорено по темата автомагистрала “Рила”, и да се пристъпи към фазата на идейния проект. Тава е първата стъпка, за да може да се “отпуши” един толкова важен инфраструктурен проект за област Кюстендил и заедно с Коридор номер 8 да дадем един нов облик на областта. Това съобщи на пресконференция днес областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.

Той поясни, че през 2024 г. е стартирала процедура по идейния проект за АМ “Рила” - това е участъкът между ГКПП “Гюешево“ и пътен възел “Бинека“ - Дупница. По стечение на обстоятелствата за изминалата година и половина обаче няма реално движение по темата. Атанасов припомни, че през този период са проведени обществени обсъждания, създадена е работна група и са проведени редица срещи в Областна администрация - Кюстендил, за да се съгласува идейният проект и да няма ощетени страни.

Гергинов обясни, че целта е проектът да има пълната подкрепа както на местния бизнес, така и на общините, през които ще преминава трасето.

“Идеята е през областния управител да форсираме нещата, защото доста дълго време този проект е стоял на трупчето. Утре се надявам да стартира и да отворим една нова възможност за област Кюстендил”, заяви Гергинов.

Областният управител уточни, че това е още етапът на проектиране. По думите му, за реално изпълнение, финансиране и завършване може да се очаква да стане в рамките на следващите четири години. “Към днешна дата това е много важна стъпка, за да “отпушим” процеса. За тези три дни това успяхме да раздвижим. Обещахме ви работа - държим си на думата”, заяви Гергинов.