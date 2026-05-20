Община Дупница организира благотворителен маратон





Община Дупница организира благотворителната инициатива „Маратон за доброто“, която ще се проведе на 31 май 2026 година (неделя).

Събитието ще стартира точно в 9:00 часа от Парк „Рила“, а финалът ще бъде на Площад „Свобода“.

На стартовата линия всички участници ще получат тениски с логото на маратона, като символ на съпричастност и подкрепа към благородната кауза.

На финала ще бъде поставена кутия за дарения, в която всеки желаещ ще може да допринесе за доброто дело.

Събраните средства ще бъдат предоставени на дете в неравностойно положение, за да му бъде подарена надежда, подкрепа и по-добро бъдеще.

„Маратон за доброто“ е не просто спортно събитие – това е инициатива, обединяваща силата на общността в името на добротата. Желанието на Община Дупница е този маратон да се превърне в ежегодна традиция, която всяка година в навечерието на 1 юни – Деня на детето, да носи усмивка и шанс на дете в нужда.

Нека заедно покажем, че Дупница има голямо сърце!

Заповядайте да бягаме заедно, да даряваме надежда и да творим добро!