Вариант № 8 бе изтеглен за матурата по български език и литература





Вариант № 8 за задача 41 бе изтеглен в Министерството на образованието и науката за матурата по български език и литература от Анна Карадакова, журналист от Нова телевизия.

Изпитната комбинация беше генерирана от 5 859 375 възможни.

Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).



Първата задължителна матура по български език и литература днес ще се проведе в 783 училища, в които ще бъдат разпределени 13 800 квестори. На нея се явяват 53 000 зрелостници