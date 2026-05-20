И днес ще вали, възможни са и градушки





Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 21°.

Над планините ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а в Странджа, Сакар и източните дялове на Стара планина валежите с прекъсване ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд - купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

И през следващите дни ще има значителна облачност. В четвъртък валежи, придружени с гръмотевици ще има на повече места в Източна България и планините. Вятърът ще е до умерен от северозапад, максималните температури ще бъдат между 22° и 27°. В петък и събота в цялата страна ще има краткотрайни валежи, в отделни райони, главно в Централна България ще са временно интензивни, значителни по количество, с гръмотевици и градушки. Вятърът ще се ориентира от север, дневните температури ще се понижат с два-три градуса. В неделя по-малка вероятност за валежи има в Североизточна България, там ще има и повече слънчеви часове. В останалата част от страната отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. В понеделник над Западна, а във вторник над Централна и Източна България отново ще има условия за развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад, във вторник ще се усили. Температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще са между 23° и 28°.