Икономистът Диана Иванова е новият заместни-областен управител на Кюстендил





Нов заместник областен управител поема щафетата в ОА - Кюстендил: това е икономистът Диана Иванова

Официално днес пред медиите и обществеността бе представен новият заместник областен управител на Кюстендил - Диана Иванова. “Попълваме екипа на Областна администрация и започваме реални действия. Приветствам я с добре дошла в нашия екип”, заяви областният Атанас Гергинов при представянето на своя заместник.

Гергинов уточни, че скоро ще стане ясно кои ресори ще поеме в работата си Иванова.

“За мен това е огромна отговорност, към която подхождам с уважение и с желание за работа. Вярвам, че резултатите идват с работа, постоянство и разговор между институциите”, заяви новият заместник. Диана Иванова обясни, че през годините е работила в държания сектор и затова знае, че хората очакват не думи, а реални решения по конкретните проблеми. “Като заместник областен управител ще работя отговорно и ще дам всичко от себе си”, обеща тя.

Диана Иванова е на 49 г., от град Кюстендил. Семейна, с две деца. Има магистърска степен по история и по икономика, както и следдипломни квалификации в областта на международния туризъм, транспортния мениджмънт и здравния мениджмънт.

Голяма част от професионалния път на Иванова - над 20 години, е преминал в ДП “НКЖИ”, като има и ръководен опит в "БДЖ" ЕАД.