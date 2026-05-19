Нов заместник областен управител поема щафетата в ОА - Кюстендил: това е икономистът Диана Иванова
Официално днес пред медиите и обществеността бе представен новият заместник областен управител на Кюстендил - Диана Иванова. “Попълваме екипа на Областна администрация и започваме реални действия. Приветствам я с добре дошла в нашия екип”, заяви областният Атанас Гергинов при представянето на своя заместник.
Гергинов уточни, че скоро ще стане ясно кои ресори ще поеме в работата си Иванова.
“За мен това е огромна отговорност, към която подхождам с уважение и с желание за работа. Вярвам, че резултатите идват с работа, постоянство и разговор между институциите”, заяви новият заместник. Диана Иванова обясни, че през годините е работила в държания сектор и затова знае, че хората очакват не думи, а реални решения по конкретните проблеми. “Като заместник областен управител ще работя отговорно и ще дам всичко от себе си”, обеща тя.
Диана Иванова е на 49 г., от град Кюстендил. Семейна, с две деца. Има магистърска степен по история и по икономика, както и следдипломни квалификации в областта на международния туризъм, транспортния мениджмънт и здравния мениджмънт.
Голяма част от професионалния път на Иванова - над 20 години, е преминал в ДП “НКЖИ”, като има и ръководен опит в "БДЖ" ЕАД.
Икономистът Диана Иванова е новият заместни-областен управител на Кюстендил
Нов заместник областен управител поема щафетата в ОА - Кюстендил: това е икономистът Диана Иванова
Най-четено
- БАБХ въвежда правила за биосигурност при стригането на овце и кози
- Бюро по труда-Дупница: Община Рила е с най-висок ръст на берзаботицата- 8%
- Два китайски танкера преминаха през Ормузкия проток,
- Израелските въздушни удари са убили най-малко 19 души в южен Ливан
- Сенатът прие резолюция, с която се ограничават военните правомощия на Тръмп за Иран
- Днес в АПИ се събира Експертен съвет, за да даде старт на идейния проект за АМ "Рила"
- Община Дупница организира благотворителен маратон
- Вариант № 8 бе изтеглен за матурата по български език и литература
- Хороскопът за днес, 20-и май
Темите от "Дупница"
- Бюро по труда-Дупница: Община Рила е с най-висок ръст на берзаботицата- 8%
- Днес в АПИ се събира Експертен съвет, за да даде старт на идейния проект за АМ "Рила"
- Община Дупница организира благотворителен маратон
- Вариант № 8 бе изтеглен за матурата по български език и литература
- И днес ще вали, възможни са и градушки
- Икономистът Диана Иванова е новият заместни-областен управител на Кюстендил
- От 1-и юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро
- МВР ще охранява абитуриентите на баловете в област Кюстендил
- Хванаха на малко площадче в Дупница 21-годишна с наркотици