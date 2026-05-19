Българин е в неивзестност след срутване на сграда в Германия





Издирването на изчезнали хора в срутена къща в германския град Гьорлиц е надпревара с времето. Спешните служби смятат, че трима души, евентуално са погребани под развалините, имат шанс да оцелеят до 72 часа. „Все още говорим за издирване на изчезнали лица, а не за спасителна операция“, каза говорител на полицията тази сутрин Къщата се срути рано в понеделник вечерта. 72-часовият период на издирване приключва в четвъртък вечерта.

След срутването на сградата от края на 19-ти век, специални кучета за търсене се използват в търсенето на тримата изчезнали хора. „Кучетата сигнализират за признаци на живот, което направиха и вчера“, обясни Ремо Кьолш, командир на пожарната служба в Гьорлиц. Днес обаче те не са подали сигнал.

Спешни екипи си проправят път през развалините с лопати и голи ръце. „Използването на големи багери би застрашило повече затрупаните хора“, подчерта Кьолш. Основна опасност по време на спасителната операция е, че в кухините все още може да има газ.

Двама румънски туристи на 25 и 26 години и 48-годишен мъж с българско и немско гражданство, който е бил в Гьорлиц по работа, все още са в неизвестност. Двама от петимата души, първоначално обявени за изчезнали, се появиха отново малко след полунощ – двамата летовници все още са били на път. Според полицията, в срутената сграда са се намирали апартаменти под наем и ваканционни апартаменти.

Цялата улица „Джеймс фон Молтке“, близо до жп гарата в Гьорлиц, е отцепена, а множество аварийни коли от Федералната агенция за техническа помощ (THW) и пожарната са в готовност. Автомобилите, паркирани там преди срутването, са покрити с фин слой прах. Багер с дълго рамо за захващане внимателно издърпва отломките настрани, а няколко служители на THW разчистват развалините с лопати и голи ръце.

Спешни служители от Федералната агенция за техническа помощ (THW) ръчно отстраняват купчината развалини от срутената жилищна сграда в центъра на Гьорлиц. Предполага се, че причината е експлозия на газ.

Точната причина за инцидента все още се разследва. „Но изглежда като експлозия на газ“, каза кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу. „Беше дълга и трудна нощ. Спасяването на човешки животи е наш основен приоритет“, подчерта политикът от ХДС. Общо 140 служители по спешна помощ бяха на мястото на инцидента предния ден. Подкрепа идва от всички страни, включително от съседна Полша. Екипи за планинско спасяване също са на място.

Началникът на пожарната Себастиан Шрам подчерта, че работят по намирането на решение за изтичането на газ. Не е ясно до каква степен газът все още изтича. Конструкционни инженери бяха на място и къщите отляво и отдясно на срутената сграда можеха да бъдат заселени отново по-късно, но не преди да приключи издирването на обитателите. От 54-мата засегнати от евакуацията души четирима са настанени в общинска вила.

Гьорлиц е най-източният град в Германия, разположен в района на Горна Лужица в Саксония, директно на река Найсе, и има 57 000 жители. От 1998 г. Гьорлиц, заедно с полския си съсед Згожелец на изток, образува трансграничен европейски град. Поради историческия си, невредим стар град, градът е и популярно място за заснемане на международни филмови продукции.

