МВР ще охранява абитуриентите на баловете в област Кюстендил







ОДМВР –Кюстендил, създаде организация за опазване на обществения ред и непомрачаване празничните събития по случай абитуриентските тържества в Кюстендилска област

Засилено полицейско присъствие ще има в районите на провеждащите се тържества на абитуриентите, в районите на провеждащи се празнични събития по случай 24 май – деня на славянската писменост и българската култура и по пътищата на областта и при откриването на Майските празници в Дупница.

При проведените срещи между служители на РУ МВР, училищните ръководства и общинската власт са уточнени маршрутите за придвижване на абитуриентите . В Кюстендил тържествата ще се проведат от 23 до 26 май. Колоните от празнуващи ще тръгват от паркинга на търговска верига на бул. „Македония“, ще продължат по улиците „Петър Ников“, „Цар Освободител“, „Хр. Смирненски“ до площад „Велбъжд“, където ще бъдат посрещнати и поздравени от кмета на града. След тържествения момент на площада ще продължат по бул. „България“ до ресторанта.

Абитуриентите от Дупница, Бобов дол и Рила, които ще пътуват за баловете си към Банско и Благоевград, ще бъдат съпроводени от полицейски екипи до съпределната територия с Благоевградска област, откъдето ще бъдат поети от съпровождащи екипи от ОДМВР – Благоевград.

На абитуриентите и празнуващите желаем безпроблемно придвижване, добро настроение и незабравим празник, като не забравят да спазват правилата и да имат предвид Препоръките на ГДНП.

Ако сте абитуриенти:

Баловете не са застраховка срещу попадане в рискова ситуация или в пътнотранспортно произшествие.

• Независимо дали си абитуриент, или возиш абитуриент, ако нарушиш Закона за движението по пътищата ще получиш предвиденото за това наказание.

• Шофирай само ако си правоспособен водач.

• Ако сам ще шофираш, не пий алкохол. Шофирането с алкохол в кръвта над 1.2 промила е престъпление.

• Шофирането след употреба на наркотици е престъпление.

• Спазвай скоростните режими, не поставяй себе си, приятелите си и останалите познати и непознати в неоправдан риск.

• Не превозвай повече пътници, отколкото е разрешено за съответното превозно средство, което управляваш.

• Водачът е длъжен да си постави обезопасителния колан/предпазната каска дори да е абитуриент.

• Пътниците в автомобилите трябва да са с поставени обезопасителни колани. Не прави компромис с това, не позволявай на пътуващите с теб да се показват през прозорците и люковете.

• Дори да си в колона от автомобили или мотоциклети, превозващи абитуриенти, не преминавай на забранителен сигнал на светофара, а спри и изчакай. Отнемането на предимство може да доведе до пътен инцидент.

• Не предприемай неправилни маневри, не пресичай платното за движение неправилно. Пази себе си и останалите.

• Ако попаднеш в рискова ситуация - позвъни на телефон 112, обясни случилото се и съдействай на контролните органи.

Ако сте родители на абитуриенти:

• Независимо от суматохата около празника отделете специално внимание на сигурността на абитуриента и на тези, които го съпровождат.

• Предложете им истински да се забавляват на бала, а вие или друг да поеме ангажимента да шофира. Дори да са правоспособни водачи, за предпочитане е абитуриентите да не шофират, когато са в особено емоционално състояние и лесно може да допуснат грешки.

• Ако все пак за деня на бала или за следващите празнични дни предоставите на своя абитуриент – правоспособен водач, семейния автомобил, поговорете с него за опасностите на пътя. Доброжелателно го предупредете: да не си позволява алкохол, да не кара рисково и да не се влияе от опасни спонтанни предложения за извънредни пътувания от страна на пийналата компания.

ОДМВР –Кюстендил, създаде организация за опазване на обществения ред и непомрачаване празничните събития по случай абитуриентските тържества в Кюстендилска област