Полицаи и пожарникари изведоха мъж, барикаридал се в дома си с нож и чук





14 полицейски служители на РУ-Кърджали и трима пожарникари от службата в града проведоха успешна операция по извеждането на мъж, барикадирал се в къщата си в село Вождово.

Близък на семейството подал сигнал на единния европейски номер 112, че мъжът се е заключил в жилището, изолирал майка си в една от стаите и заплашил, че ще я убие. Незабавно на място са изпратени служители на РУ-Кърджали и екип на пожарната служба.

Полицаите разполагали с информация, че мъжът е въоръжен с нож и чук. След кратък оглед на мястото служителите на реда предприели действия за осигуряване на достъп до жилището, без да бъде провокиран към по-крайни реакции 45-годишният обитател. Пожарникарите успели да разрежат входната врата, след което полицаите бързо влезли и обезоръжили мъжа. Иззети са ножът и чукът. Операцията приключила за около два часа без пострадали. Извършителят на деянието е предаден на медицински екип.